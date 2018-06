Presos estão rebelados desde a manhã de segunda-feira na BA

Presos do Conjunto Penal de Feira de Santana, a 110 km de Salvador, estão rebelados desde a manhã de segunda-feira, 13. Todos os 620 presos estão no motim, segundo informações da Superintendência de Assuntos Penais da Bahia. De acordo com o órgão, os detentos, apesar de se negarem a voltar a suas celas, não promovem violência dentro do presídio. Eles pedem agilidade no julgamento de ações, por causa da superlotação na unidade, que comporta 340 presos. No momento, o superintendente, Francisco Leite, está reunido com o diretor da unidade, Edmundo Dumet, analisando a situação. Na manhã desta terça-feira, 14, foi interrompido o fornecimento de água, comida e energia elétrica na unidade.