Presos fazem rebelião em São Vicente (SP) Cerca de 400 presos da Penitenciária 1, de São Vicente, litoral sul de São Paulo, fazem rebelião desde às 12 horas desta terça-feira. Os detentos fizeram quatro funcionários reféns e 23 presos conseguiram fugir, de acordo com a rádio CBN. Na fuga, eles tiveram acesso a armas que estavam escondidas em um matagal próximo à penitenciária. A tropa de choque foi acionada e está no local. Os presos querem garantia de que não sofrerão represálias para soltarem os reféns. A direção está negociando o fim do motim. A polícia militar está fazendo uma busca para recapturar os fugitivos