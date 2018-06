Presos fazem reféns durante rebelião em Blumenau

SÃO PAULO - Detentos do Presídio Regional de Blumenau, em Santa Catarina, mantiveram durante toda a madrugada desta segunda-feira, 3, cinco presos reféns durante uma rebelião. A Polícia Militar afirma que o motim já foi controlado.

Os presos começaram a rebelião por volta das 2h30 desta segunda-feira, ateando fogo em colchões. Cinco detentos foram mantidos reféns e liberados durante a manhã com ferimentos de armas brancas. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital da região.

Cerca de 80 policiais militares e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no local e contam com o apoio de um helicóptero, que sobrevoa o presídio.

De acordo com a PM, alguns presos estão repassando informações, através de celulares, de que duas pessoas teriam morrido, mas os corpos ainda não foram encontrados. O presídio abriga cerca de 800 pessoas e ainda não há informação sobre quantos teriam participado da rebelião.