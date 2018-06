Presos fazem reféns e destroem cadeia em SP Os 88 presos da cadeia pública de Mairinque, na região de Sorocaba, rebelaram-se contra a detenção de uma visita, tomaram três colegas como reféns e destruíram o prédio. A rebelião começou na noite de domingo e terminou na manhã de hoje. O tumulto começou depois que os presos tomaram conhecimento de que a mulher de um deles fora detida do lado de fora da cadeia por estar levando um revólver calibre 38 em uma sacola. A mulher provavelmente tentaria passar a arma para o marido. Com estiletes e outras armas improvisadas, os presos ameaçaram matar os reféns e exigiram a presença de um juiz. Eles quebraram as celas e colocaram fogo nos colchões. O delegado Marcelo Sampaio Pontes negociou com os amotinados. De manhã, quatro presos foram transferidos para São Paulo. O juiz de Mairinque, Fábio Varlese Hillal, determinou a interdição do prédio. Os outros detentos estavam sendo transferidos no fim da tarde. Foi a segunda rebelião com danos a prédios do Estado em menos de uma semana na região de Sorocaba. Na semana passada, os presos haviam destruído a cadeia pública de Capão Bonito.