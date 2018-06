Presos fogem da Cadeia Pública de Itu Vinte presos conseguiram escapar, ontem à noite, da Cadeia Pública de Itu, no interior de São Paulo. Eles usaram uma corda feita de lençóis e cobertores e fugiram pelo telhado. Os detentos ainda renderam um carcereiro. Segungo o Bom Dia SP, da TV Globo, a cadeia tem capacidade para 48 homens, mas estava com 195 no momento da fuga. O número de fugitivos só não foi maior porque guardas municipais passavam pelo local. Sete detentos já foram recapturados.