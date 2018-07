Presos fogem de cadeia no interior de SP Doze presos fugiram por volta das 7 horas de hoje da Cadeia Pública de Porto Ferreira, município localizado na região de São Carlos, no interior do Estado. Segundo informações da 4ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPMI), cinco presos foram recapturados foram recapturados. Os detentos conseguiram sair pela porta da frente da cadeia após dominarem um dos carcereiros. Antes de escapar, porém, eles atearam fogo numa sala onde estariam documentos, entre eles, os prontuários dos presos. Policiais militares continuam procurando os demais fugitivos.