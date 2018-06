Presos fogem de cadeia pela porta da frente em São Roque

Depois de render um carcereiro com um estilete, 35 presos fugiram pela porta da frente na cadeia de São Roque, a 55 km de São Paulo, na noite de segunda-feira, 1. Até o final da tarde de ontem, 14 detentos tinham sido recapturados. A prisão tem capacidade para 48 presos, mas abrigava 130 quando ocorreu a fuga.

Moradores viram quando os detentos - na maioria ladrões e traficantes - escaparam pela entrada do prédio e se dispersaram, correndo para todos os lados. De acordo com o delegado João Lúcio Prete, os fugitivos levaram a arma do agente - uma pistola ponto 40. Também roubaram uma espingarda calibre 12 que estava na Delegacia de Polícia, anexa à cadeia.

Um delegado corregedor ouviu funcionários e testemunhas para apurar se houve envolvimento de funcionários na fuga. As buscas pelos fugitivos continuavam ontem.