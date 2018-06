Presos fogem do CDP de Franco da Rocha Um grupo de pelo menos 7 presos conseguiu escapar, por volta das 4h desta terça-feira, do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Franco da Rocha (Grande SP). Segundo Polícia Militar, três detentos teriam sido recapturados pelos próprios funcionários do CDP assim que ganhavam as ruas da região. Tiros foram ouvidos durante a fuga, que teria ocorrido pela porta da frente do CDP. Ainda não se sabe se os disparos foram feitos pelos funcionários ou pelos presos em fuga. O CDP de Franco da Rocha abriga 1.309 homens num espaço feito para apenas 864.