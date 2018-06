Presos fogem do Centro de Detenção de Osasco Pelos menos 15 presos do Centro de Detenção Provisória 1 (CDP-1) de Osasco, na Grande São Paulo, fugiram hoje, por volta das 19 horas, por um túnel que tinha 7 metros de comprimento. O buraco foi escavado do interior do CDP 1, no Raio n.º 5 (uma das divisões internas), dando acesso à rua. Até as 22 horas, algumas informações permaneciam contraditórias ou imprecisas. A Polícia Militar informava que a estimativa de 15 fugitivos poderia ser mudada e dependia da conclusão da recontagem de presos, que estava em andamento. Segundo a PM, cinco detentos já haviam sido recapturados. A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária de SP tinha a informação de que apenas um homem já havia sido preso novamente. A PM e a Administração Penitenciária dependiam dessa contagem dos presos para saber com precisão quantos fugiram e quantos presos havia no CDP-1 antes e depois da fuga. Durante a noite, a PM continuava a fazer rondas nas imediações do Centro de Detenção na tentativa de recapturar fugitivos.