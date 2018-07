Presos fogem do Complexo do Carandiru Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar estão em perseguição a presos que fugiram esta manhã do Complexo Penitenciário do Carandiru. Segundo testemunhas, alguns homens saíram sujos e machucados de bueiros na avenida Ataliba Leonel, no Carandiru, zona norte da capital. Os detentos estariam fugindo em várias direções. Alguns foram vistos nas proximidades do Metrô Parada Inglesa e outros perto de uma agência da Telesp Celular. Segundo a Polícia Militar, a fuga em massa foi percebida por volta das 9h30 da manhã A PM confirmou a fuga de 120 presos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, havia antes da fuga 1.608 homens presos na penitenciária, que tem capacidade para 2.100. Quatro detentos já foram recapturados, sendo que dois deles estavam na estação Parada Inglesa do Metrô. Policias com cilindros de ar se preparam para entrar nas galerias de esgoto na tentativa de achar outros presos. Carros da PM cercam a área num raio de 2 quilômetros. Há possibilidade que de alguns fugitivos estejam em residências da região mantendo os moradores como reféns. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a avenida Ataliba Leonel, no cruzamento com a avenida Cruzeiro do Sul, no sentido bairro.