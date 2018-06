Presos libertam agentes, mas rebelião continua em Salvador

Os dois agentes penitenciários que eram mantidos como reféns dos 853 presos rebelados na Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador, foram libertados no início da tarde desta segunda-feira, 8. Aurelino Silva e João de Oliveira Almeida eram ameaçados pelos detentos desde o início da tarde de domingo, quando a manifestação teve início, durante o horário de visitas na unidade prisional. Informações não confirmadas pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) dão conta que os agentes foram libertados depois de ser assegurado o retorno de dois presos transferidos para a Unidade Especial Disciplinar (UED) - presídio de segurança máxima dentro do mesmo complexo penitenciário - na última sexta-feira. No fim da manhã, a situação ficou tensa nos módulos 2 e 5, onde os presos estão rebelados. Nos dois módulos, a luz foi cortada, mas a situação ficou mais tranqüila em seguida. Apesar da liberação dos reféns, os detentos ainda mantêm 294 pessoas, a maioria mulheres e crianças, em seu poder. Os detentos rebelados reivindicam a exoneração do diretor da PLB, Izidoro Orge Dominguez, a quem chamam de "arrogante" e "truculento", e a derrubada da decisão do Ministério Público, aprovada na sexta-feira, que determina a transferência de 12 presos, apontados como líderes de grupos de detentos, para a UED.