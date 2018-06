Presos libertam dois reféns em presídio do Maranhão

SÃO PAULO - Os amotinados do Anexo 3 do Presídio São Luis, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís (MA), libertaram agora há pouco dois dos cinco agentes que eram mantidos reféns. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, os presos disseram que libertariam os outros reféns dentro de meia hora.

Ontem à noite, cerca de 200 presos do Anexo 3 iniciaram uma rebelião. Eles balearam um agente penitenciário, que está internado.

Os presos, que entregaram ontem à noite os corpos de nove presos mortos durante o motim, disseram que há outros cinco mortos dentro do presídio, mas a polícia não confirma a informação. Todas as vítimas cumpriam pena por estupro e dos nove presos assassinados, três foram degolados e os demais decapitados.

Motim. Nesta manhã, dois presos morreram em uma outra tentativa de motim no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Dessa vez, a rebelião aconteceu no Centro de Custódia de Presos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, houve tiroteio entre os rebelados e a Tropa de Choque da PM.