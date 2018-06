Presos mais 3 PMs por furto a banco

Três soldados da Polícia Militar e sete assaltantes foram presos e um cabo continuava foragido após tentativa de furto a um caixa eletrônico, às 3h45 de ontem, no Pari, zona norte de São Paulo. Segundo a Corregedoria da corporação, a função dos quatro PMs na ação criminosa era dar cobertura aos ladrões. Eles estavam fora de serviço e com armas particulares. Agentes da Corregedoria da PM chegaram ao bando graças a uma denúncia anônima. O autor da ligação deu detalhes precisos da ação dos criminosos. Revelou que a quadrilha agiria na madrugada, entre 3 e 4 horas, no caixa eletrônico do Banco Itaú da Rua Carlos de Campos. Às 3h45 os assaltantes chegaram num SpaceFox, num Fiat Palio, num Corsa e numa moto. O bando dividiu as tarefas. Entraram na agência e foram presos Rafael Ferreira Nogueira, de 26 anos; Gilmar Pereira da Silva, de 29; e José Carlos Rodrigues Abrão, também de 26. A função deles seria colocar um banner nos vidros para impedir que alguém do lado de fora tivesse a visão de dentro do banco. Na rua os agentes prenderam em seguida Eduardo da Silva Carvalho, de 20 anos; Thiago Ferreira Solto, de 22; e José Elzo de Miranda, de 53 anos. Eles estavam com as ferramentas e o maçarico que seriam usados para arrombar o equipamento eletrônico. O soldado Marcos Paulo de Souza, de 29 anos, portava uma pistola 380 e estava no Palio, dando cobertura aos parceiros. O soldado Clayton Vieira da Silva, de 32 anos, também carregava uma pistola 380 mm. Ele ocupava o SpaceFox ao lado do motorista Danilo Carlos da Silva, de 28 anos. Um PM é do 19º Batalhão (zona leste)e outro do 37º Batalhão (zona sul). O soldado Valdemir Maziero, do 7º Batalhão (Centro) foi preso ontem à noite por homens da Corregedoria da PM. Até as 20 horas, o cabo Adriano Marques, do 37º Batalhão (Capão Redondo), continuava foragido. Ele é lotado na mesma unidade de outros PMs acusados de integrar o grupo chamado de "Highlanders", acusado de execuções na zona sul. Segundo o major Levi Felix, porta-voz da Corregedoria da Polícia Militar, os agentes receberam a denúncia anônima às 14 horas de anteontem. Às 18 horas, a equipe, coordenada por dois tenentes, começou a traçar o plano para prender o bando. Homens do serviço reservado ficaram estrategicamente posicionados nas imediações da agência desde o início da madrugada. Mesmo assim, o cabo e o soldado conseguiram fugir. Uma moto Honda Titã foi apreendida no local. ROMÃO GOMES Os acusados foram autuados em flagrante no Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) por tentativa de furto e formação de quadrilha. Os PMs foram removidos para o Presídio Militar Romão Gomes, na Água Fria, na zona norte. A unidade abrigava, ontem, 203 detentos.