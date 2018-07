Presos na Bahia entram na era da Internet Depois de oferecer cursos de aceleração escolar e segundo grau completo, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia implantou hoje na Colônia Penal Lafayete Coutinho a primeira escola de informática do sistema penitenciário brasileiro. Detentos que cumprem pena em regime aberto e semi-aberto vão poder aprender noções de informática em cinco computadores doados pela empresa Siemens, com orientação de professores da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb). A iniciativa faz parte do programa "Menos Presos, Mais Cidadãos" da Secretaria de Justiça cujo objetivo é qualificar os presos baianos para que eles possam enfrentar o difícil mercado de trabalho após a pena. "Nesse sentido sabemos que a informática é uma ferramenta imprescindível nos dias de hoje", explicou o secretário da Justiça Heraldo Rocha, informando que os 397 detentos da Lafayete Coutinho serão beneficiados. Desse total, 249 já freqüentam os cursos de aceleração e Segundo Grau oferecidos pela direção da colônia penal. As turmas de informática serão divididas em grupos de 11 presos, recrutados a partir de critérios como grau de escolaridade e bom comportamento. Os que se destacarem vão ser treinados para ensinarem aos outros presos. O acesso à Internet será restrita a sites de educação, ficando proibida as chamadas salas de bate-papo da rede mundial.