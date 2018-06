Presos PMs acusados de torturar jornalistas Quatro pessoas, entre elas três policiais militares (Fabio Gonçalves Soares, Marcos Antônio Alves da Silva e André Luiz de Mattos), foram presas ontem no Rio acusadas de capturar e torturar equipe do jornal O Dia, em maio. A operação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado visava ao cumprimento de sete mandados de prisão e 29 de busca e apreensão. Com os presos a polícia encontrou um fuzil, quatro pistolas e munição. Uma repórter, um fotógrafo e um motorista do jornal moraram durante 14 dias na favela do Batan, na zona oeste, para fazer reportagem sobre milícias, quando foram capturados e torturados durante toda uma madrugada. Eles passam bem fisicamente, mas estão abalados psicologicamente.