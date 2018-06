Presos por invadir fábrica e roubar caixa Quatro homens foram presos ontem em Osasco, na Grande São Paulo, após invadir uma fábrica, por volta das 12 horas. Eles renderam os funcionários e os fizeram reféns enquanto tentavam arrombar um caixa eletrônico dentro da empresa. Houve troca de tiros com a polícia. Quatro suspeitos foram detidos, mas outro grupo fugiu a pé e não foi encontrado. A polícia apreendeu uma pistola 9 mm e dinheiro que havia sido roubado do caixa. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial de Osasco. Ninguém ficou ferido.