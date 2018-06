Presos que aguardam vagas dentro de micro-ônibus destroem o veículo

PORTO ALEGRE - Desde o início da manhã deste sábado, 19, seis presos que aguardam vaga no sistema prisional gaúcho no interior de um micro-ônibus depredam o veículo. Os detidos estão no estacionamento interno do Palácio da Polícia, na avenida Ipiranga, região central de Porto Alegre. Desde quarta-feira, 16, eles aguardam no interior do automóvel a abertura de vagas no sistema prisional do Rio Grande do Sul.

O Batalhão de Operações Especiais (BOE) está monitorando a movimentação dos presos. Eles já quebraram vidros e acessórios, e retiraram parte do forro dos bancos do micro-ônibus. Eles reclamam por aguardarem as vagas.

No meio da manhã, presos que estão na carceragem do Palácio atearam fogo a objetos. A situação foi contornada, mas até o início da tarde deste sábado o clima era tenso.

A Brigada Militar informou que não agiu para conter o tumulto mais cedo para não acirrar ainda mais os ânimos. O objetivo do Comando é retirar os rebelados do interior do micro-ônibus e levá-los a viaturas de polícia menores.