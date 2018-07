Presos rebelados em Minas libertam um refém Os presos rebelados há mais de 48 horas na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana da capital mineira, libertaram hoje de manhãum agente penitenciário que era mantido como refém. Outras quatro pessoas continuam em poder dos amotinados. O agente Cosme Dorivaldo Ribeiro Santos foi libertado por volta das 10h30. De acordo com parentes, ele não está ferido e passa bem. A Polícia Militar retomou nesta manhã as negociações com os presos do Pavilhão 2, onde acontece a rebelião.