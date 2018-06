Presos rebelados liberam sete reféns em Martinópolis Seis agentes penitenciários e um advogado foram liberados no fim da tarde desta quinta da Penitenciária de Martinópolis, na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Vinte agentes e outro advogado ainda estão sob poder dos detentos. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, não há feridos e as negociações continuam. No início da tarde, outros dois agentes foram liberados. A Polícia Militar de Presidente Prudente está do lado de fora do prédio para evitar fugas e a Tropa de Choque está de prontidão, caso seja necessário invadir a cadeia para evitar tumultos. Pela manhã, a administração da penitenciária cortou a água e o gás do prédio. Em protesto, um grupo de presos subiu no topo da caixa d´água e espancou um dos reféns. Quatro agentes foram libertados durante a noite de ontem e a madrugada de hoje. Os detentos protestam contra a superlotação do presídio, que tem capacidade para 792 pessoas, mas atualmente abriga 1.130 detentos.