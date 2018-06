Presos reiniciam rebelião em Recife; há pelo menos 1 morto Os detentos do Presídio Aníbal Bruno, no bairro de Tejipió, no Recife, voltaram a se rebelar na manhã desta segunda-feira, 12, segundo informações da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco. A rebelião, que começou por volta das 16 horas de domingo, foi controlada no fim da noite, mas começou novamente após a morte de uma pessoa. Segundo a Secretaria, 40 pessoas ficaram feridas. Trinta tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelos paramédicos da penitenciária. Dez foram levadas a hospitais da região e quatro já tiveram alta. Ainda não foi divulgado o nome da pessoa morta. O motim começou por conta de uma briga entre os detentos e o chaveiro do pavilhão que estaria cobrando propina para permitir mais tempo de permanência das mulheres durante a visita conjugal.