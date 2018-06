Presos retornam espontaneamente à prisão em Salvador

Dois dos 14 presos que fugiram da carceragem da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), no bairro de Brotas, em Salvador (BA), na madrugada de segunda-feira, 30, reapresentaram-se espontaneamente à unidade nesta terça. De acordo com Cristiano Passareti, preso por atentado violento ao pudor, e Anderson Nunes, preso por roubo, eles foram ameaçados pelos demais fugitivos caso não deixassem a carceragem junto com o restante do grupo. Os 12 outros presos, que saíram da unidade cavando um buraco no chão da área livre da carceragem até a tubulação de esgoto, continuam foragidos. A unidade, que tem capacidade para 12 detentos, abrigava, no domingo, 32.