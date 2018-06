Presos são resgatados da cadeia de Sumaré Dezessseis presos foram resgatados da cadeia de Sumaré, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, os homens que estavam em uma Quantun preta teriam invadido o distrito policial, rendido funcionários e aberto a única cela do local onde estavam 21 detentos. Quatro presos que fugiram já foram recapturados. Há suspeita que a ação teria ocorrido para resgatar uma quadrilha de tráfico de drogas, presa no sábado. As informações são do site EPTV.