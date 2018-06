Presos são transferidos de Presidente Bernardes Setenta e seis presos foram transferidos temporariamente nesta terça-feira, 29, da Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, para a Penitenciária "Dr. Paulo Luciano Campos" de Avaré. De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo, os presos saíram de Presidente Bernardes por volta das 9 horas e chegaram em Avaré às 14 horas. Os 76 presos que foram transferidos continuarão a cumprir o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em Avaré, conforme a SAP. Os 59 presos que ficaram na unidade de Presidente Bernardes serão concentrados em um pavilhão para que o resto do prédio passe por uma reforma. As celas serão reforçadas, para aperfeiçoar a segurança da unidade, onde estão presos líderes e integrantes de facções criminosas, como Marcos Camacho, o Marcola, considerado líder do Primeiro Comando da Capital (PCC). Por medida de segurança, a SAP não divulgou os nomes dos presos transferidos, nem informou se Marcola está entre eles. Ampliada às 16h59