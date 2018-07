Presos se rebelam em Contagem Dezenas de policiais civis e militares cercaram, no início da noite desta segunda-feira, a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, onde presos iniciaram uma rebelião. Segundo as primeiras informações do comando da Polícia Militar de Minas, os detentos teriam começado a rebelião durante uma tentativa frustrada de fuga. Pelo menos um agente penitenciário foi feito refém e era mantido pelos rebelados em um dos pátios do presídio. Uma das reivindicações dos presos seria a transferência de parte deles para penitenciárias do interior do Estado. Até às 20h30, não havia notícias sobre feridos, mas o clima era tenso no local, conforme a PM.