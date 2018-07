Presos se rebelam em detenção na zona leste de SP Um agente penitenciário do Centro de Detenção Provisória 1, (CDP) no Belém, na zona leste, foi baleado hoje de manhã, depois de um princípio de rebelião. A situação já está sob controle, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Segundo o Batalhão de Choque da Polícia Militar, cerca de cinquenta homens foram deslocados ao local. No CDP a única informação é de que o diretor está ocupado com a blitz que a polícia realizará na cadeia.