Presos se rebelam em Penitenciária de Hortolândia Os presos do Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, na região de Campinas, no interior de São Paulo, estão rebelados desde as 5h30 desta quinta-feira, 3. Após uma tentativa de fuga frustrada, quatro agentes foram mantidos reféns. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), um dos presos fingiu estar passando mal para o grupo tentar a fuga. Ao ser atendido, os presos conseguiram pegar chaves das celas e fizeram os reféns. Por volta das 8 horas, os detentos ocupavam o pátio do presídio. O diretor do presídio e o coordenador das unidades prisionais da região central foram ao local para negociar com os detentos. A capacidade do presídio é de 768 detentos, mas abriga 1.478. Não há informações sobre feridos, segundo a SAP.