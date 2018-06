Presos tentam fuga e agência de carros é incendiada em Lorena A polícia fará na manhã desta segunda-feira a recontagem dos presos que superlotam a carceragem da Cadeia Pública de Lorena, cidade localizada a 188 quilômetros da Capital, no Vale do Paraíba. Segundo as primeiras informações da polícia, os detentos serraram as grades de uma das celas e, na madrugada, o carcereiro conseguiu flagrar um dos presos encapuzado se arrastando pelo pátio. O detento voltou para a carceragem, que abriga 91 homens num espaço feito para abrigar 24. Por volta das 3h30, praticamente o mesmo horário da tentativa de fuga, dois carros foram totalmente destruídos e 10 ficaram danificados em um incêndio que atingiu uma agência de veículos localizada na Avenida Thomas Alves Figueiredo, na Vila Epacaré. A PM desconfia de que a agência tenha sido alvo de criminosos, que tinham como objetivo atrair as policiais para o local e assim facilitar a fuga dos detentos da Cadeia Pública, caso o grupo que serrou as grades tivesse obtido êxito na tentativa.