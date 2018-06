Presos tentam fugir da cadeia de Pirassununga Os presos da cadeia de Pirassununga, no interior de São Paulo, promoveram um tumulto após uma tentativa de fuga, por volta das 20 horas da noite de quarta-feira, 31. Os carcereiros que estavam de plantão perceberam algumas celas com a grade serrada e isolaram os detentos. Para evitar a fuga, os presos foram isolados, houve uma revista na carceragem e os policiais apreenderam as serras que eram usadas pelos detentos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as visitas foram suspensas por 30 dias para os detentos que participaram da tentativa de fuga. Em protesto, os detentos queimaram papéis dentro das celas.