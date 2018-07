Presos tentam fugir na zona oeste de SP A polícia impediu que 36 pesos fugissem de uma das celas do 74º DP, da Parada de Taipas, zona oeste de São Paulo. Os detentos tentavam abrir um buraco no teto da cela para tentar escapar por meio de uma janela. Mas, por causa do barulho, a polícia descobriu o plano e interditou o xadrez. Agora, 104 presos estão distribuídos nas outras três celas do DP. Também na Cadeia Pública de Ribeirão Pires, na região do ABCD, onde estão recolhidos 115 presos, houve um início de rebelião, nesta madrugada, e tentativa de fuga, mas até o amanhecer a situação havia, aparentemente, se acalmado.