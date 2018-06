Presos traficantes que agiam sob comando de presidiários Agentes do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos desarticulou dois braços do crime organizado que controlam o tráfico de drogas de dentro dos presídios. Na terça-feira, foram apreendidos 100 quilos de cocaína e dois homens e uma mulher foram presos na região de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. Os presos eram chefiados por traficantes presos. Estão detidos o funcionário público estadual Luiz Fernando Rocha, de 49 anos, a vendedora autônoma Rosemeire Vieira, de 39, e o agricultor Eduardo Carneiro da Silva, de 26. Luiz e Rosemeire foram presos em Piracicaba, enquanto Eduardo foi detido em um sítio de Pilar do Sul, onde a droga era armazenada e misturada. Rosemeire e Luiz distribuíam cocaína em Piracicaba, enquanto Eduardo era distribuidor na Grande São Paulo e no ABC. Os acusados atuavam como gerentes de detentos dos presídios de Getulina e de Casa Branca. Em Getulina foi identificado como traficante o preso Wilson José Ribeiro, "patrão" de Luiz e de Rose. Em Casa Branca, Luiz Cláudio Fornesier, "patrão" de Eduardo.