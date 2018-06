Pressão do PT reflete o temor do efeito Marina no 2º turno O comando do PT considera a retirada de Ciro Gomes (PSB-CE) da sucessão presidencial medida necessária para reduzir as chances de um segundo turno. O maior temor no PT é que, caso a disputa entre José Serra e Dilma Rousseff não seja liquidada em 3 de outubro, o partido e a candidata sejam surpreendidos por uma aliança entre o tucano e a senadora Marina Silva, pré-candidata do PV à Presidência.