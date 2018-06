Preterido, Castro afirma que Sarney teve peso na escolha Nome preferido do líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), para substituir Pedro Novais, o deputado Marcelo Castro (PI) afirmou que a escolha de Gastão Vieira evitou perdas para a "representação maranhense" no ministério da presidente Dilma Rousseff. Ele disse acreditar que a influência do presidente do Senado, José Sarney, teve peso na escolha.