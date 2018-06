Previsão de chuva forte coloca município do Rio em estado de alerta

O município do Rio está em estado de alerta devido a previsão de chuva forte no fim da tarde desta terça-feira, 16. Em nota, a Defesa Civil informou que "moradores de áreas de encostas e locais sujeitos a deslizamento devem ficar atentos e, ao detectar sinais de trincas no solo e rachaduras nas paredes, devem se abrigar em local seguro até a chuva passar".

AEROPORTO

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, ficou fechado na tarde desta terça-feira para pousos e decolagens das 16h16 às 16h22 em razão do mau tempo. Agora, o aeroporto opera com auxílio de instrumentos.