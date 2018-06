Previsão de chuva hoje nas regiões Norte e Centro-Oeste do País

SÃO PAULO - Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva em quase toda a Região Norte e Centro-Oeste do País nesta quarta-feira. Apenas em Mato Grosso do Sul e em Roraima o tempo permanecerá seco. Grande parte da Região Nordeste terá o dia ensolarado. Nas demais áreas do País, o dia terá sol e pouca nebulosidade.

No litoral sul da Bahia ainda haverá muitas nuvens e chuva isolada. No oeste do Maranhão, sol com variação de nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 28ºC em Salvador.

o oeste do Rio Grande do Sul o dia terá sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva no período da tarde. No extremo oeste de Santa Catarina e faixa central do Rio Grande do Sul haverá sol com variação de nuvens e pequena chance de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 25ºC em Porto Alegre e 24ºC em Florianópolis.

No nordeste de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no litoral de São Paulo, no norte do Rio de Janeiro, haverá sol com variação de nuvens. Máxima de 21ºC na capital paulista, 28ºC no Rio e 26ºC em Belo Horizonte.

No centro-sul de Roraima, a previsão é de sol entre poucas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. No Amapá e no norte do Pará haverá sol e poucas nuvens. Nas demais áreas da região, sol com nebulosidade variável e com pancadas de chuva isolada. Máxima de 33ºC em Porto Velho e 34ºC em Macapá.

No nordeste de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso e de Goiás, a previsão é de sol entre nebulosidade variável e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. No sudoeste de Mato Grosso e nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, sol entre pouca nebulosidade. Nas demais áreas da região haverá sol entre nebulosidade variável e pancadas de chuva isolada. Máxima de 33ºC em Goiânia.