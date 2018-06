Previsão é de chuva forte com rajadas de vento em SP, PR e MS

Uma chuva forte deve atingir os Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 2, segundo alerta da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. Há risco de descargas elétricas e rajadas de vento entre 50 e 60 km/h, especialmente no sudoeste, centro-sul e leste de São Paulo e no centro-norte e leste do Paraná.

No centro-norte do Brasil, o sol deve predominar e a previsão é de baixa umidade relativa, com valores em torno de 25%, principalmente entre Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e oeste da Bahia, segundoo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o dia começa com baixa temperatura. Há a possibilidade de geada no interior gaúcho e na serra catarinense. Ao longo do dia o sol predominará e as temperaturas estarão em elevação.