Previsão é de temporais na região Sul, alerta Defesa Civil As defesas civis de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul foram alertadas pela Secretaria Nacional da Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por causa da possibilidade de temporais até este sábado, 10. A aproximação de uma nova frente fria e o forte calor provocarão pancadas de chuva em várias partes destes Estados. Os temporais poderão ser acompanhados por raios e ventos de até 70 quilômetros por hora. A possibilidade de queda de granizo também vale para os três Estados. No litoral sul do Rio Grande do Sul, o mar ficará muito agitado entre a noite desta sexta-feira, 9, e sábado, 10. Em alto mar, a altura das ondas ficará em torno de 3 a 4 metros. A navegação não é aconselhável durante este período. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamento de morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Previsão de tempo e Estudos Climáticos (Cptec).