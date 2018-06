PRF apreende 1,3 tonelada de maconha no MS

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de terça-feira, 28, cerca de 1,3 tonelada de maconha dentro de uma carreta que trafegava pela BR-158, em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, os agentes desconfiaram quando o condutor do veículo, que tracionava um reboque tanque, estacionou a carreta no pátio do posto, pulou da cabine e fugiu.

Por isso, os policiais iniciaram uma revista minuciosa no veículo e encontraram a droga num compartimento preparado na traseira do tanque. Ainda segundo a polícia, o entorpecente seguiria para Minas, São Paulo e Goiás.

O motorista fugiu deixando os seus documentos pessoais e do veículo. A droga e o veiculo, bem como os documentos do veículo e do motorista, foram entregues à Polícia Civil local.