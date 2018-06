PRF apreende 100 quilos de cocaína e prende 2 na Via Dutra em Itatiaia(RJ)

SÃO PAULO - Cerca de 100 quilos de cocaína foram apreendidos por policiais rodoviários federais, no início da madrugada desta quarta-feira, 27, após os agentes pararem uma picape Saveiro, ocupada por dois homens, e perseguirem outra, na pista sentido capital da Rodovia Presidente Dutra próximo ao pedágio do quilômetro 318, em Itatiaia, no Sul Fluminense.

A droga foi localizada na caçamba do segundo veículo, que trafegava atrás do ocupado pela dupla e que não parou no bloqueio feito pelos policiais. Ao ser perseguido, o suspeito abandonou a picape minutos depois e fugiu por um matagal. Ao abrirem a caçamba, os policiais encontraram a droga que, segundo os dois rapazes de 21 anos parados no primeiro veículo, seria entregue em uma favela na região de Madureira, na zona norte do Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não havia armas com os dois detidos nem no veículo abandonado. Ambas as picapes não têm queixa de roubou ou furto. A droga foi encaminhada para a perícia e a dupla detida foi levada para a Polícia Federal em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana.