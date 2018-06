PRF apreende 58 quilos de crack em Cascavel-PR

SÃO PAULO - Aproximadamente 58 quilos de crack e um quilo de cocaína foram apreendidos na madrugada desta terça-feira, 25, na Rodovia BR-277, em Cascavel, no Paraná. As drogas estavam escondidas dentro do banco traseiro de um Citröen C4 Pallas e um casal que estava no carro foi preso em flagrante.

O motorista, de 29 anos, vinha de Foz do Iguaçu, acompanhado de uma mulher de 28 anos e disse aos policiais que receberia R$ 5 mil para levar o crack e a cocaína até Curitiba. Para encontrar os tabletes, os policiais tiveram que rasgar o estofamento do banco.

Ontem, outro casal foi preso no mesmo posto da PRF, em Cascavel, por transportar quatro quilos de crack escondidos na lataria de uma Zafira. Um homem de 25 anos estava acompanhado de uma mulher de 24 e o percurso que eles fariam era o mesmo: de Foz até Curitiba.