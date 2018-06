PRF apreende carga avaliada em meio milhão de reais na BR-153

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal flagrou um homem transportando equipamentos eletrônicos avaliados em meio milhão de reais na noite de terça-feira, 29, no interior de São Paulo.

Durante fiscalização de repressão ao crime, realizada no km 99 da BR-153, na altura do município de José Bonifácio, os policiais deram ordem de parada a um caminhão com placas de São Paulo. O motorista disse que trazia apenas parte de uma mudança no compartimento de cargas. Os policiais abriram o baú e encontraram um sofá e duas geladeiras velhas.

Após busca, porém, os agentes encontraram um fundo falso próximo à cabine do veículo onde havia relógios, pendrives, calculadoras, filmadoras e diversos equipamentos de informática.

Os produtos não possuíam nenhuma documentação fiscal. Segundo suas informações, o motorista estaria sendo pago para efetuar o transporte desse caminhão da cidade de Araçatuba até Ribeirão Preto. As mercadorias foram apreendidas pela Receita Federal.