PRF apreende carregamento de droga que iria para o Comando Vermelho

SÃO PAULO - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rodovia Presidente Dutra, na região de Arujá, no interior de São Paulo, no fim da noite desta segunda-feira. Segundo o suspeito, ele receberia R$ 5 mil pela droga que serviria para abastecer pontos de venda do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro.

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, realizada no km 204 da BR-116, um Fiat Uno foi abordado. Ao vistoriarem o veículo, os policiais notaram um forte odor de drogas em seu interior e encontraram, no console central, alguns pinos plásticos utilizados para fixação da forração interna.

Na parte traseira, a forração estava fixada com pinos semelhantes aos encontrados no console. Os PRFs retiraram o forro e encontraram oito tijolos de crack, pesando o total de 15,4kg. O motorista disse que sabia da droga. Ele já responde criminalmente por tráfico de drogas na comarca de Campos dos Goytacazes, no Rio, além de ter outras passagens pelos crimes de roubo e agressão.