PRF apreende cocaína em embalagem de café que iria à Turquia

Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul apreenderam na tarde desta terça-feira, 11, cerca de 30 quilos de café, misturados com cocaína, que seriam despachados para a Turquia. Três pessoas foram presas. De acordo com a PRF, os policiais apreenderam a carga despachada por uma transportadora, com nota fiscal, em Terenos, na altura do km 387 da rodovia BR-262. A carga saiu de Corumbá, cidade na faixa de fronteira com a Bolívia, e seguia para a capital sul-mato-grossense. Desconfiados da encomenda, os policiais resolveram abrir uma das embalagens, no entanto, o odor não era característico. A mercadoria, levada à Polícia Federal para realização de testes, apresentou cocaína no pó. A PRF prendeu em flagrante às 10 horas de quarta-feira, três pessoas que tentaram retirar a encomenda junto à transportadora. Damião Miranda da Silva, de 33 anos, remeteu a encomenda (conforme a nota fiscal) e deslocou-se para Campo Grande de ônibus; Rosemary de Oliveira Benites, de 38 anos, receberia a carga, de acordo com a nota fiscal; e Roberto de São José de Carvalho, de 21 anos, servente de pedreiro, esposo de Rosemary. Segundo depoimento dos presos, não era a primeira ação do grupo. Em outra oportunidade, confessaram ter enviado cocaína para a Espanha. Desta vez, o destino final da droga seria a Turquia. Acompanhava o trio uma menor de 14 anos que disse ser sobrinha de Rosimary e que a mãe está presa por tráfico de drogas em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. A menor foi apreendida e todos foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande.