PRF apreende maconha, cocaína e mais de 1 mil comprimidos de ecstasy na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 31 quilos de maconha, 19 quilos de cocaína e mais de mil comprimidos de ecstasy no quilômetro 677 da BR 116, em Jequié, sudoeste da Bahia. O carregamento foi encontrado em um veículo GM/Classic LS com placa de São Paulo, que estava sendo carregado por um caminhão de guincho na tarde deste domingo, 29.

O flagrante aconteceu durante uma blitz da Operação Rodovida 2019/2020, quando agentes da PRF deram ordem de parada a um caminhão guincho com placa de Corinto, em Minas Gerais. De acordo com relatos da Polícia, os agentes perceberam o nervosismo do motorista durante o interrogamento e, por isso, deram início ao procedimento de busca.

No interior do veículo transportado pelo guincho, foram encontrados compartimentos ocultos com vários tabletes de maconha, cocaína e mil unidades de anfetaminas. Questionado, o motorista afirmou que foi contratado para levar o carro de Corinto até Valença, na Bahia. Ele foi preso pela PRF e a ocorrência registrada na Delegacia da Polícia Civil de Jequié.

De acordo com dados da própria Polícia Rodoviária, já foram apreendidas mais de 15 toneladas de maconha e quase 1,3 tonelada de cocaína na Bahia, apenas em 2019.