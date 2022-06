PRF apreende maior carga de drogas do ano: 16 toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão em quantidade de droga do ano de 2022. Foram 16,1 toneladas de maconha apreendidas na madrugada deste sábado, 11, em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O casal que transportava a droga - um homem de 29 anos e uma mulher de 41 anos - foi preso no km 30 da rodovia estadual MS-164 em um veículo com placa de São Paulo.

Segundo a PRF, o homem disse que transportava soja, mas deu respostas contraditórias às perguntas dos policiais e demonstrou um nervosismo exagerado com a abordagem policial. Após os policiais dizerem que realizariam vistoria no semirreboque, o condutor confessou que transportava produtos ilícitos junto à carga de soja.

O crimoso disse, ainda segundo a polícia, que receberia R$ 10 mil para levar a droga até Santos (SP). Já a mulher negou saber da existência da droga.

O valor da droga apreendida ultrapassa R$ 34 milhões. Ponta Porã fica na fronteira com Paraguai, a 316 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.