PRF apreende quase 500 kg de maconha e prende dois em MS

Duas pessoas foram presas após denúncia anônima e cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidos no domingo, por agentes da Polícia Rodoviária Federal, no Mato Grosso do Sul. A apreensão de 483,5 quilos de maconha aconteceu na região entre Dourados e Ponta Porã, próximo à rodovia MS-164. A droga estava sendo transportada no veículo conduzido por Saulo André da Rocha, de 33 anos, que foi preso pelo transporte do entorpecente. Em Maracajú, foi interceptado o veículo e o condutor Robert Oliveira de Campos, de 28 anos, acusado de ser o responsável pelo "serviço de batedor".