PRF da Bahia apreende 17 pássaros silvestres na BR 110

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Paulo Afonso na Bahia apreendeu 17 pássaros silvestres no final da noite de segunda-feira, 18. A ação foi realizada por agentes da PRF do Posto de Ribeira do Pombal.

Durante a revista noturna, os policiais abordaram um veículo Prisma, com placas de São Paulo, no km 172 da BR 110. Foram encontrados 15 azulões, um Coleirinha e um Bigodinho.

O condutor do veículo, José Bispo Gomes, 57 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária, onde responderá por crime ambiental.

Carga pesada. Um operação da PRF em Feira de Santana fiscalizou 85 veículos por excesso de carga. Foram autuados por peso 12 caminhões e o excesso verificado chegou a 92.770 kg.