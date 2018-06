PRF prende duas pessoas e apreende 238 papelotes de cocaína no Rio

SÃO PAULO - Duas pessoas foram presas em flagrante no final da tarde de domingo, 10, transportando 238 papelotes de cocaína, no km 306 da BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro.

A viatura da polícia rodoviária fazia uma ronda, no sentido Rio de Janeiro, quando avistou uma motocicleta sem placa, com dois ocupantes sem capacete. Ao abordar o veículo, o condutor tentou empreender fuga, sem êxito.

Durante a vistoria, os policiais encontraram o pacote com os papelotes de cocaína com as inscrições "CV.RL", "30", e "CAVALINHO".

O motorista, de 23 anos, e o carona, de 29 anos, já tem passagens pela polícia por receptação e tráfico. Durante a ocorrência ambos afirmaram que foram obrigados a fazer a entrega por traficantes da região de São Gonçalo. Os suspeitos disseram ainda que cada um receberia RS 250 pelo serviço e que cada papelote da droga tinha o valor de venda de RS 30, totalizando RS 7.140,00 o valor da carga apreendida.

A motocicleta ficou retida no posto da PRF e os presos foram conduzidos para a 74ª DP.