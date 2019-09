Primavera começa nesta 2ª feira, com previsão de pouca chuva e temperaturas acima da média

SÃO PAULO - A primavera começa oficialmente nesta segunda-feira, 23, às 4h50 (horário de Brasília). A estação será marcada pelo baixo índice de chuvas e altas temperaturas no País.

"Apesar do fenômeno El Niño ter se desconfigurado e a estação ser marcada pela neutralidade climática, estamos longe de caminharmos para a regularização das chuvas", disse Graziela Gonçalves, meteorologista da Climatempo.

Durante os meses de setembro e outubro, as chuvas mais significativas ficarão concentradas no Sul do País.

Para o litoral paulista, também está previsto o aumento de temperatura e também possibilidade de temporais.

Em outubro, a temperatura na maior parte do País ficará acima da média, mas sem apresentar longos períodos com extremos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura ficará de 0,5ºC a 1,5ºC mais alta em Estados do Nordeste.

"Muitas áreas ficam com chuva abaixo da média climatológica, e as regiões que têm previsão de chuva também sofrem com as pancadas irregulares", reforçou a meteorologista.

Em novembro, a situação de irregularidade de chuvas persiste, porém já será normal uma maior entrada de umidade. O calor também deve prevalecer.

Em dezembro, por enquanto ainda não há perspectiva para grandes mudanças. As temperaturas ficam altas na maior parte das regiões, mais uma vez acima da média. Apenas no sul do Brasil, devido a maior frequência de chuvas, a temperatura ficará abaixo da média.

Nesta segunda-feira a temperatura na capital paulista deve oscilar entre 14ºC e 19ºC, com possibilidade de garoa de manhã e à noite.

A primavera vai até o dia 22 de dezembro, quando começa o verão (1h19 - horário de Brasília).