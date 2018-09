Primavera começa neste sábado com temperaturas acima da média e tempo firme no Sudeste

SÃO PAULO - A primavera de 2018 começa neste sábado, 22, exatamente às 22h53, e termina no dia 21 de dezembro às 20h22. Nesta estação, a atmosfera gradualmente sai do padrão seco característico do inverno e ganha o padrão úmido e quente típico do verão. Mas esta transformação não ocorre de uma semana para outra.

Segundo Felipe Pungirum, meteorologista da Climatempo, para o início da primavera há uma grande massa de ar seco que predomina no Sudeste. "No mês de outubro, vai chover um pouco menos que a média na região", explica.

Os principais centros internacionais de meteorologia indicam probabilidade superior a 60% de que seja registrado um novo episódio de El Niño no final da primavera e início do verão de 2019.

Se o fenômeno for confirmado, provavelmente, será de curta duração e de intensidade baixa ou moderada. O El Niño provoca o aquecimento anormal das águas superficiais no oceano Pacífico Tropical, afetando a distribuição das chuvas, que também são influenciadas pela temperatura na superfície do oceano Atlântico Tropical e na área oceânica próxima à costa do Uruguai e da Região Sul.

Previsão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a possível presença do El Niño, as chuvas na região Sul do País deverão ficar acima da faixa normal nos três Estados, enquanto as temperaturas médias devem predominar dentro da normalidade no Rio Grande do Sul e acima da média nos outros Estados.

Durante a primavera, a região Sudeste deve apresentar temperaturas acima da média. As chuvas devem permanecer abaixo da faixa normal, exceto em algumas áreas de São Paulo em que pode haver chuvas mais fortes, principalmente em novembro.

Na região Norte, há previsão de forte variabilidade espacial na distribuição de chuvas, com significativa probabilidade de áreas com chuvas dentro da faixa normal ou abaixo. De acordo com o Inmet, normalmente existe uma redução das chuvas no meio norte do Pará, Roraima e Amapá, ficando abaixo de 400 mm, durante os meses de outubro e dezembro.

Já na parte oeste de Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, bem como no extremo sul do Pará haverá possibilidade de chuvas acima da média. As temperaturas serão de normal a acima da média.

O Nordeste terá predomínio de áreas com maior probabilidade de chuvas próximas à média ou ligeiramente abaixo durante a primavera. As temperaturas estarão mais elevadas sobre o sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia.

Na região Centro-Oeste, há alta probabilidade das chuvas ocorrerem de normal a ligeiramente abaixo da normal, exceto no sudoeste do Mato Grosso do Sul e extremo norte mato-grossense, em que as chuvas serão mais regulares durante a primavera.