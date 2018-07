Primeira fase da Fuvest continua no dia 2 A primeira fase da Fuvest continua no dia 2 de dezembro. Haverá novamente 80 questões, sendo 20 de Matemática, 20 de Biologia, 20 de História e 20 de Geografia. Mesmo quem se atrasou na prova deste domingo poderá realizar o segundo exame. A relação das notas de corte - pontuação necessária para passar para a segunda fase do exame - deve sair no dia 13 de dezembro. A lista com o nome dos aprovados nesta etapa será divulgada em 19 de dezembro. A prova da Fuvest continuará no ano que vem. O exame terá questões dissertativas de Português, História, Química, Geografia, Física, Biologia e Matemática. As provas vão do dia 6 a 10 de janeiro. Dependendo do curso escolhido, o vestibulando realizará de dois a cinco exames. O resultado final dos aprovados no vestibular da Fuvest sai em 14 de fevereiro.